Halle Berry remariée pour la nouvelle année ? Sa dernière photo de couple fait grand bruit !

En couple depuis plus d'un an avec le musicien Van Hunt, Halle Berry a-t-elle décidé de se remarier ? Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, l'actrice américaine de 55 ans s'est saisie de son compte Instagram le 2 janvier 2021 pour partager deux nouvelles photos laissant croire à un mariage, célébré lors de ses vacances sous les tropiques avec sa moitié. Une publication qui n'a pas manqué de faire réagir plusieurs de ses amis célèbres, ravis pour elle... A tort !

"Eh bien...C'EST OFFICIEL !", a indiqué l'ex-James Bond Girl en légende de son post Instagram. Sur une première photo, Halle Berry (pieds nus, en robe et couronne de fleurs sur la tête) échange un baiser avec son compagnon devant ce qui semble être un autel, faisant face à un décor paradisiaque. Le couple a ensuite pris la pose le temps d'un selfie, avec la mention "C'est 2022 !" Il n'en fallait pas plus pour que fans et amis célèbres y voient un mariage de Nouvel An : Dwayne Johnson, Naomi Campbell, Thandiwe Newton ou encore Taraji P. Henson...

Sauf qu'il ne s'agissait pas d'un mariage ! Simplement d'une publication pour fêter le passage à 2022. Couverte de messages de félicitations, Halle Berry a rapidement éclairci son statut marital : "Nous étions juste en train de nous amuser le jour du Nouvel An ! Les gens ne 'swipent' clairement pas autant que nous le pensions. Merci pour les voeux de bonheur, cela nous a vraiment touché ! Maintenant c'est OFFICIEL, internet n'est plus invaincu", a-t-elle commenté avec humour dimanche, toujours sur Instagram. De son côté, Van Hunt a lui aussi fait preuve de dérision en publiant une photo de lui, tombant à l'eau, avec la légende : "Moi après avoir découvert que je ne suis pas vraiment marié à Halle Berry." Un couple uni par un sens de l'humour à toute épreuve !