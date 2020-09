Halle Berry révèle l'identité de son nouveau compagnon

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Halle Berry révèle aux siens l'identité de son nouveau compagnon. Elle lui fait un clin d'oeil en portant un T-shirt à son effigie.

Halle Berry compte plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce jeudi 17 septembre 2020. Casquette sur la tête, un verre à la main, l'actrice de 54 ans sourit et porte un T-shirt noir, imprimé du nom de son chéri, Van Hunt. Le chanteur et musicien vient de sortir une ligne de produits dérivés. La star s'en improvise égérie !

"Maintenant, vous savez", écrit simplement @halleberry en légende de sa publication. L'héroïne de John Wick Parabellum (sorti en mai 2019) lève ainsi le mystère sur sa vie amoureuse.