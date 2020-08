Halle Berry, 54 ans au top : lingerie, abdos et Vegas avec un amoureux mystère

La star américaine semble plus épanouie que jamais ! Le 14 août 2020, Halle Berry a fêté ses 54 ans. Un anniversaire que l'actrice a célébré avec ses fans sur Instagram, partageant avec eux photos et vidéos de son week-end festif. Non seulement la maman de Nahla et Maceo (14 et 6 ans) est apparue en pleine forme, avec un corps on ne peut plus athlétique, mais elle a également laissé voir qu'un nouvel homme partage sa vie...

"Réveil à Vegas ! Merci pour tous les magnifiques voeux d'anniversaire de mes amis et mes fans si fidèles et encourageants ! Vous avez TOUS contribué à rendre mon anniversaire encore plus spécial", a-t-elle indiqué en légende de son dernier post Instagram publié dimanche. A l'image, l'actrice pose depuis son lit face à un lever de soleil : non vous ne voyez pas double, il y a bien quatre pieds sur la couette... L'ex-James Bond Girl semble avoir passé son week-end d'anniversaire à Las Vegas en bonne compagnie.