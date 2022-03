Fashion Week : Les filles d'Inès de la Fressange, Nadia Farès et Uma Thurman se distinguent

Les saisons passent, et l'obsession de la mode pour les enfants de stars demeure intacte ! La fille d'Inès de la Fressange s'en est encore rendue compte mardi après-midi. Nine d'Urso s'était faite belle pour le défilé Christian Dior, un des événements de la Fashion Week parisienne auquel les filles d'Uma Thurman et de Nadia Farès ont également assisté...

La maison Dior et sa directrice artistique Maria Grazia Chiuri ont présenté leur collection prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023 ce mardi 1er mars 2022, au Jardin des Tuileries. De nombreuses célébrités et de nombreux influenceurs s'y sont rendus pour découvrir le nouveau dressing féminin Christian Dior. Parmi ces spectateurs, figurait la charmante Nine d'Urso.

Naturellement habillée en Christian Dior avec une veste matelassée portée sur un soutien-gorge, une mini-jupe et des bottines, Nine a traversé la horde de photographes et curieux (lâchant son ravissant sourire aux objectifs la visant) avant d'accéder à l'espace du défilé. La jolie brune de tout juste 28 ans (célébrés dimanche 27 février) y a croisé du beau monde, comme Rihanna, enceinte et canon dans une robe transparente, Louane Emera ou encore Isabelle Adjani.

D'autres célèbres patronymes figuraient sur la liste des convives ! Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman et d'Ethan Hawke, Iris Law, fille de Jude Law, Nadia Farès et sa fille Shanna Leelee Chasman, ainsi qu'Eva Jospin, la fille de l'ancien premier ministre Lionel Jospin, étaient également de la partie.

Tous ont suivi avec attention les passages des modèles et chaleureusement applaudi l'apparition de Maria Grazia Chiuri à l'issue du final.