Nadia Farès et Steve Chasman, un coup de foudre : "Au bout de trois semaines, on s'est fiancés"

Pendant plus de 15 ans, Nadia Farès a partagé la vie du producteur américain Steve Chasman. Tous deux se sont rencontrés chez Luc Besson, alors qu'il produisait Le Transporteur. On peut même parler de véritable coup de foudre puisque monsieur à demandé sa main à l'actrice française au bout de trois semaines seulement de relation ! Une belle histoire qui s'est malheureusement terminée il y a maintenant deux ans.

"J'ai rencontré mon mari. Au bout de trois semaines, on s'est fiancés et, trois semaines après, j'étais enceinte, Nadia Farès avait-elle expliqué au magazine Télé Star en 2019. Je suis partie aux États-Unis." L'actrice et son mari ont donc rapidement formé une famille avec l'arrivée de leurs deux filles, Shana et Cylia. Un rôle de mère pour lequel la Française, née au Maroc, avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses : "Je me suis découverte très 'maman protectrice', et j'ai décidé de l'être à plein temps."

En 2016, encouragée par sa famille, Nadia Farès a finalement repris son métier d'actrice en s'illustrant dans la série Marseille. "Mon mari et mes enfants étaient ravis de cette idée, et ils m'ont soutenue", la comédienne avait-elle confié à Purepeople.com à cette époque. "C'est comme un nouveau chapitre dans ma vie, comme un nouveau départ."