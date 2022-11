Nadia Farès maman de deux filles : Shana et Cylia sont sublimes !

Après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour son mari et ses deux filles, Nadia Farès a décidé de revenir sur le devant de la scène en 2016 après avoir décroché un rôle dans la série Marseille, portée par Benoît Magimel et Gérard Depardieu : "Mon mari et mes enfants étaient ravis de cette idée, et ils m'ont soutenue, racontait-t-elle au micro de Purepeople. C'est comme un nouveau chapitre dans ma vie, comme un nouveau départ."

Ce nouveau départ ne lui a pas fait oublier pour autant ses précédents succès, à l'image des Rivières pourpres. Mais Nadia Farès n'a pas fait que donner la réplique à Jean Reno. Elle a été l'une des actrices de Claude Lelouch dans Hommes, femmes, mode d'emploi (1996) puis dans Chacun sa vie (2017). Romuald Boulanger lui a aussi fait confiance à plusieurs reprises : en 2020 pour Connectés avec Audrey Fleurot et Michaël et prochainement dans On the line, thriller dont elle partagera l'affiche avec Mel Gibson, William Moseley et Kevin Dillon, rien que ça. Ca valait le coup de faire son come-back !