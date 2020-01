Inès de la Fressange : Maman fière de sa fille Nine à la Fashion Week

Comme Inès de la Fressange et Nine d'Urso, les actrices Sophia Bush et Kat Graham, la redoutable Anna Wintour, la nièce de la défunte Lady Diana, Kitty Spencer, ainsi que la chanteuse Pixie Lott avaient répondu à l'invitation de Schiaparelli. La maison de Haute Couture parisienne et son directeur artistique Daniel Roseberry ont présenté à leur chanceux public une superbe collection pour les saisons printemps-été 2020.

La Fashion Week Haute Couture s'achèvera le jeudi 23 janvier 2020. Christian Dior, Chanel et le couturier Jean Paul Gaultier, dont ce sera le dernier défilé, sont au programme de cette mini-semaine.