Inès de la Fressange : "Un peu trop gaga" de ses filles, Nine et Violette

L'année 2019 touche à sa fin, et l'obsession de la planète Mode pour les enfants de stars et les influenceurs est toujours d'actualité ! Les filles d'Inès de la Fressange, Nine et Violette, auraient pu en profiter. La maman top model préfère se féliciter de leurs parcours universitaire.

C'est à Gala qu'Inès de la Fressange, 62 ans, a parlé de ses filles. La marraine du Comité du Faubourg-Saint-Honoré (qui a récemment fêté l'illumination de la rue éponyme) révèle d'abord en être "un peu trop gaga", puis se penche sur leurs études. "Les gens pensent qu'elles sont mannequins parce qu'elles m'ont accompagnée une ou deux fois dans des défilés. Mais Nine, l'aînée de 25 ans est normalienne, et maintenant, elle fait du théâtre dans une école très dure à Lille."

"La petite, Violette, 20 ans, suit le Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures à l'université PSL, à Paris, poursuit Inès de la Fressange. Et puis, je suis surtout épatée par leur gentillesse, elles ne sont pas blasées." L'ex-muse du défunt Karl Lagerfeld a une relation unique avec ses deux adolescentes, qu'elle surnomme Brigitte Bardot et Audrey Hepburn. : "Je leur ai raconté mon enfance, mon adolescente, je n'ai pas caché les trucs... On a parlé de tout, de la drogue, du sida. Communiquer c'est important. Et puis surtout la confiance. La confiance en leur intelligence."

Nine et Violette ont donc choisi une voie différente de celle de leur mère. Inès de la Fressange continue elle d'évoluer dans le milieu de la monde avec sa propre marque de vêtements, ses collaborations avec Uniqlo ou Monoprix, ou encore son rôle d'ambassadrice de Roger Vivier. Malgré tout, l'icône parisienne confie avoir "des crises de flemme énormes" et des envies "de traîner au lit." Envie partagée par des millions de personnes...