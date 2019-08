Inès de la Fressange célèbre les 20 ans de sa fille Violette

Le temps passe si vite ! Mardi 6 août 2019, Inès de la Fressange célébrait déjà les 20 ans de sa fille Violette Marie. Sur son compte Instagram, le mannequin a partagé une photographie lumineuse de la chair de sa chair, souriante sous sa crinière blonde. Pour lui exprimer tout son amour, elle s'est contentée d'ajouter au cliché la sobre mention "Happy birthday beauty", suivi d'un attendrissant hashthag "Amour inconditionnel". Née en 1999, Violette est la deuxième fille de la styliste, arrivée quelques années après sa soeur aînée Nine Marie - dont la naissance date du 27 février 1994.

Fière maman, Inès de la Fressange ne cesse de chanter les louanges de ses enfants sur les réseaux sociaux. Sa Violette ? Un petit génie ! A l'époque où elle passait le baccalauréat, en 2017, la jeune fille avait obtenu les félicitations du jury pour avoir obtenu une incroyable moyenne de 18,08 - dont 19 en philosophie, ce qui impose notamment le respect. Très famille, Inès de la Fressange n'en oublie pas non plus ses beaux-enfants. Mariée pendant plus de quinze ans à l'Italien Luigi d'Urso, elle est la grand-mère épanouie des enfants de l'une des filles qu'il a eues avant de la rencontrer, Clothilde et India.