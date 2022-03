Katrina Patchett, Léa François, Nadège Lacroix... Spectatrices conquises par Christophe Guillarmé

Off-White™, Christian Dior, Balmain... La Fashion Week de Paris a un calendrier aussi prestigieux que chargé ! Christophe Guillarmé participe également à la fête. La danseuse Katrina Patchett, Léa François et Louisy Joseph ont assisté à son défilé et découvert sa nouvelle collection.

C'est à l'Atelier Renault, sur l'Avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement, que Christophe Guillarmé a présenté sa collection automne-hiver 2022-2023, baptisée Bronze Venus. Plusieurs personnalités s'y sont rendues, à l'image de Katrina Patchett. Craquante dans un blazer à motifs floraux et un short assorti, l'ancienne danseuse de l'émission Danse avec les stars avait pour voisine de défilé la chanteuse Louisy Joseph.

Également assises au premier, figuraient l'héroïne de la série Plus Belle La Vie Léa François, la chanteuse Nicoletta, l'actrice Alix Bénézech et Nadège Lacroix. Les ravissantes spectatrices du show ont suivi avec attention les passages des mannequins castés pour Christophe Guillarmé, des modèles dont faisaient notamment partie Floriane Bascou, Miss Martinique et première dauphine de Miss France 2022, Diane Leyre, ainsi que les soeurs Agathe et Adèle de Fontenay, les petites-filles de Geneviève de Fontenay.

Toutes ont publié des extraits du défilé dans leurs stories Instagram respectives. "Bravo pour ce magnifique défilé", a commenté Léa François. La comédienne a ainsi permis à ses plus de 215 000 followers de goûter virtuellement à la ferveur de la Fashion Week parisienne.

Cette folle semaine de la mode consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023 a commencé lundi 28 février et s'achèvera le mardi 8 mars. Les défilés Balenciaga, Givenchy, Louis Vuitton ou encore Chanel rythmeront la suite du programme, qui réserve aux passionnés de mode d'autres belles surprises...