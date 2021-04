Thomas Hollande : Rare photo de sa fille partagée par sa femme Emilie Broussouloux

Lui-même issu d'une grande fratrie, Thomas Hollande voudrait-il reproduire le schéma familial ? L'avocat de 36 ans est déjà père de deux enfants nés de son mariage avec la journaliste Emilie Broussouloux, âgée de 30 ans. Sur Instagram, celle-ci a dévoilé une rarissime photo de leur fille aînée.

Dimanche 25 avril 2021, Emilie Broussouloux a donc posté un cliché d'elle avec sa fille Jeanne, née en juin 2019, et a sobrement écrit en légende : "Mère et fille !" Une rare photo partagée à l'occasion d'un tournage pour 9 mois ensemble, son projet pédagogique autour de la maternité dont elle a lancé la saison 2. Le duo passait un beau moment, la petite Jeanne ayant une tonne de jouets avec lesquels s'amuser ! Aurait-elle été gâtée par ses célèbres grands-parents, François Hollande et Ségolène Royal ?

La jeune maman Emilie Broussouloux affiche déjà une silhouette de rêve, ayant perdu ses kilos de grossesse alors qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Noé en janvier 2021. Interrogée par Télé Loisirs sur cette seconde grossesse, la jeune femme s'était confiée en toute transparence. "Au début, ça a été compliqué car j'étais alitée et je ne l'ai pas très bien vécu. Mais aujourd'hui, je le la vis très bien, de manière très intense et en famille. La sage-femme m'a en revanche demandé de ralentir un peu car je suis à 200%", avait-elle relaté. Une seconde grossesse ayant aussi eu un impact sur sa fille Jeanne. "C'est un peu fatiguant et frustrant car je ne peux plus la porter. Heureusement que le papa est là, il est très proche d'elle !", avait-elle alors ajouté.