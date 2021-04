Emilie Broussouloux maman : câlin du soir avec son bébé Noé, tout chevelu

Le 21 janvier 2021, la famille de Thomas Hollande et Émilie Broussouloux s'est agrandie. Le couple a accueilli un petit garçon, Noé. Presque trois mois plus tard, la jolie maman a dévoilé une belle photo d'elle et de son bébé.

C'est en story de son compte Instagram jeudi 8 avril que la journaliste a partagé ce moment de douceur. Elle prend la pose face à son miroir, se photographie et son adorable bébé est endormi sur son épaule. Le petit Noé qui a déjà de nombreux cheveux bruns sur la tête, porte un gilet rose et un pyjama blanc. "Douceur du soir", commente Emilie Broussouloux.

La maman, elle, porte une robe noire qui moule sa taille de guêpe. La jeune femme a en effet retrouvé très rapidement la ligne après son accouchement comme elle l'avait dévoilé le 24 mars en publiant une photo d'elle en jean moulant et crop top, sur le réseau social.

Discrète sur sa vie privée et notamment sur sa relation avec le fils de François Hollande, Emilie Broussouloux est plus bavarde quand il s'agit de parler de maternité. Ainsi n'avait-elle pas hésité à raconter qu'elle avait accouché de son deuxième enfant depuis chez elle. Deux femmes l'ont accompagnée lors de l'accouchement. Pas d'hôpital donc pour Noé, contrairement à sa soeur Jeanne, née en 2019. "Si je raconte cette expérience aujourd'hui, c'est parce que trop peu d'entre nous se renseignent sur les différentes possibilités d'accoucher. C'était mon cas lors de ma première grossesse. J'aimerais faire prendre conscience aux femmes qui me liront que nous méritons toutes une naissance heureuse et respectée", avait-elle confié sur Instagram.