Joyce Jonathan amoureuse de Martial : elle raconte son coup de foudre au Festival de Cannes

Le mystère est enfin levé ! Joyce Jonathan a dévoilé ce samedi 27 novembre 2021 l'identité de son mystérieux compagnon. Généralement très discrète sur sa vie privée, l'artiste de 32 ans a été suivie par les caméras de 50'Inside - émission présentée par Nikos Aliagas et Nabilla - sur TF1. L'occasion pour cette dernière de présenter son compagnon et de revenir sur sa rencontre avec celui qui partage aujourd'hui sa vie.

"On s'est rencontrés au Festival de Cannes [en 2019]", a-t-elle d'abord indiqué, très amoureuse. Et d'ajouter non sans une bonne dose d'humour : "Et là j'ai vu qui était le pianiste, et je me suis dit : 'Mais il est pas mal !'" Une belle histoire au sujet de laquelle la chanteuse - qui sort prochainement son cinquième album Les P'tites jolies choses - apparaît épanouie. "Après il a joué un morceau de Queen, en faisant une gymnastique au piano. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit 'Je suis amoureuse de toi' Ça faisait cinq minutes", a-t-elle ensuite ajouté. Une belle déclaration à laquelle son compagnon Martial a poursuivi, modestement : "C'est beau."

Une identité cachée

Jusqu'à présent, les internautes avaient peu d'informations sur l'identité l'identité de Monsieur. Car ces derniers l'avaient simplement aperçu le visage masqué. Mais d'après les propos de l'interprète de Ça ira à nos confrères de Gala, le père de famille a toujours été très investi dans l'éducation de leur petite Ghjulia. Car malgré leur vie très mouvementée, ces derniers n'avaient pas souhaité recourir à une nounou ni à placer leur fille à la crèche. "On s'en occupe avec son papa", racontait la chanteuse en mai dernier. Et de conclure, sur son quotidien de jeune maman : "C'est vrai que quand je reviens de promo, je suis ultra maquillée, mais je dois lui faire sa purée. Puis ensuite, pendant que je fais à manger pour nous, je tire mon lait en même temps. Ce sont des situations improbables."