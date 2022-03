Joyce Jonathan maman : grande première avec Ghjulia et son papa Martial !

Rien ne semble pouvoir contrarier la belle Joyce Jonathan depuis la naissance de sa fille en novembre 2020. En effet, la chanteuse et sa petite famille ont profité d'une sortie à Disneyland et sont apparues tout sourire ce mardi 29 mars sur une publication de l'interprète de Ça ira sur Instagram.

C'était une première, semble-t-il très réussie ! Nous parlons ici de la première de la petite Ghjulia dans le célèbre parc d'attractions Disneyland Paris. Pour l'occasion, la petite tribu a gratifié les followers de la star d'une série photos sur laquelle on les a découvre d'abord devant le château de la Belle au bois dormant, puis promenant la petite en poussette dans les allées du parc. Il est certain que Joyce, Martial (le pianiste d'origine corse que la chanteuse a rencontré au Festival de Cannes) et Ghjulia auront réussi à attendrir la toile en affichant ce beau moment de complicité !

"Première fois à Disneyland pour Ghjulia ! Même si la vraie première fois c'était quand elle était encore un grain de riz dans mon ventre. Disney prend encore plus de sens", a commenté la jeune artiste, qui s'est souvenue de son dernier passage à Disneyland, sur son compte. Par ailleurs, la chanteuse qui portait pour l'occasion un pantalon rouge vif immanquable n'a pas manqué de cacher le visage de son compagnon et de la petite pour protéger sa vie privée.