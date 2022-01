"Je suis pour le premier soir" : Joyce Jonathan lève le voile sur sa rencontre avec son chéri

Joyce Jonathan est comblée de bonheur. La chanteuse de 32 ans est l'heureuse maman de Ghjulia, petite fille née de sa relation avec Martial Paoli, un pianiste corse croisé lors d'une soirée au Festival de Cannes. Leur rencontre s'est d'ailleurs très vite concrétisée : "Je suis pour le premier soir et pour l'immédiateté des choses parce qu'au moins, on sait si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce n'est pas pour autant que quand ça ne marche pas hyper bien le premier soir, c'est foutu. Mais en tout cas, c'est quand même un bon indicateur. Ça veut dire qu'il y a un match, qu'il y a des atomes crochus", a-t-elle révélé au micro de l'émission Loft Music sur Sud Radio.

Elle a bien fait de s'écouter puisque depuis ce rapprochement et leur coup de coeur respectif en 2019, les tourtereaux ne se sont plus jamais lâchés. L'interprète de Ça ira a toutefois mis du temps avant de faire la lumière sur sa petite famille. C'est avec un morceau de Céline Dion joué au piano que Martial a conquis le coeur de Joyce Jonathan : "Tout le monde chantait autour du piano, je me suis approchée et quand j'ai vu qui était le pianiste, je me suis dit : 'Mais il est pas mal !' Après, il a joué un morceau de Queen en faisant une gymnastique au piano et c'est à ce moment-là que je me suis dit : 'Je suis amoureuse de lui'" confiait-elle dans 50 Minutes Inside en novembre dernier. C'est dans la même émission qu'elle présentait officiellement son chéri à ses fans après avoir entretenu le mystère pendant des mois.

Avant de voir sa vie chamboulée par cet inconnu, Joyce Jonathan avait partagé la vie d'un homme bien plus célèbre. Pendant deux ans, elle fut la compagne de Thomas Hollande, fruit de la relation entre Ségolène Royal et François Hollande. La séparation n'a pas empêché les deux ex d'entretenir de bonnes relations par la suite : "Thomas et moi, nous sommes restés amis. Aujourd'hui, on a une relation très saine. J'apprécie ses qualités humaines, j'aime ce qu'il est. Je suis heureuse de l'avoir dans mon entourage", expliquait l'artiste à Gala. Un environnement sain et parfait pour pouvoir poursuivre son bonhomme de chemin avec le père de sa fille.