Joyce Jonathan : Rayonnante avec sa soeur dans les tribunes de Roland Garros

"Quel match exceptionnel !", a souligné Joyce Jonathan en story, évoquant la lutte entre Rafael Nadal et Diego Schwartzman. Le numéro 3 mondial et le joueur argentin se sont affrontés dans un match plus serré qu'annoncé. De beaux échanges pour une rencontre sous tension et une seule place en demi-finales...

Au matin du mercredi 9 juin 2021, un autre match était tout aussi intéressant à regarder. La joueuse grecque María Sákkari (17e mondiale) a remporté son duel face à la favorite et tenante du titre, la Polonaise Iga Świątek (6-4, 6-4). Voilà qui va donner lieu à des demi-finales inattendues, avec que des novices au programme du tableau féminin.