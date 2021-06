Reem Kherici : Spectatrice amoureuse à Roland-Garros, rare sortie avec son mari

Reem Kherici est une habituée de Roland-Garros ! Elle s'est naturellement réjouit du retour des spectateurs dans les tribunes du tournoi, et en a retrouvé la ferveur ce mercredi 9 juin 2021. L'actrice a assisté au match le plus attendu de la journée, au côté de son mari Gilles Lemaire.

Reem et Gilles forment un couple discret. Ils sont sortis de leur réserve mercredi après-midi pour se rendre au stade Roland-Garros, située Avenue Gordon Bennett dans le 16e arrondissement de Paris. Les deux époux ont assisté au quart de finale simple messieurs opposant le tenant du titre Rafael Nadal à l'Argentin David Schwartzman.

Avant de rejoindre leurs sièges sur le court Philippe-Chatrier, Reem Kherici et Gilles Lemaire ont fait un passage au village. L'héroïne du film Mes Trésors (dont elle partageait l'affiche avec Jean Reno et Camille Chamoux) a allègrement posé pour les photographes présents. Vêtue d'un polo Lacoste et de mocassins Gucci, chapeau de paille sur la tête et sac Birkin de Hermès à la main, Reem leur a permis de disséquer son look du jour !

À Roland-Garros, Reem Kherici et Gilles Lemaire ont donc réalisé une rare apparition publique officielle à deux. La précédente remontait au mois d'octobre 2018 ; ils avaient alors répondu à l'invitation de la M Foundation en se rendant à un dîner de gala au Pavillon Dauphine.

Sur les réseaux sociaux, Reem ne partage que très peu de photos de leur couple. Son dernier clin à son mari date du 21 décembre 2020, date de publication d'un souvenir de vacances. Avant ça, le 30 octobre 2019, elle avait souhaité à Gilles Lemaire un joyeux anniversaire en écrivant : "Je pourrai faire un laïus de 20 pages sur toutes les qualités de mon mari ... mais bon si je l'ai choisi on se doute qu'il est au minimum extraordinaire... déjà pour être capable de me supporter (...) Joyeux anniversaire à cet homme courageux".