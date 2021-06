Reem Kherici dévoile une rare photo de son fils, alors qu'elle était contre

Chez certaines personnes, le talent est inné et peut se manifester dès le plus jeune âge. C'est visiblement le cas du fils de Reem Kherici qui semble être un véritable artiste du haut de ses 2 ans. Le 31 mai 2021, l'actrice de 38 ans a dévoilé l'oeuvre incroyable de son enfant. Très fière, la femme de Gilles Lemaire a partagé une sublime peinture réalisée en plein air reproduisant un jardin et un petit château.

Elle a prétendu qu'il s'agissait là du cadeau de son fils pour la fête des Mères. En légende de ce cliché très drôle, elle écrit : "C'teu classe, mon fils de 2 ans m'a peint ceci pour la fête des mères ... siii c est lui ...en même pas 3 minutes ... " Bien sûr, les internautes ont rapidement compris qu'il s'agissait en réalité d'une oeuvre peinte par Reem elle-même et non par son fils, mais ceux-ci ont joué le jeu dans les commentaires.