Philippe Lacheau toujours proche de son ex Reem Kherici ? "On s'est aimé pendant plusieurs années"

Pas facile de rester en bons termes avec ses es. Reem Kherici a réussi l'exploit en acquérant des relations amicales avec Philippe Lacheau - rencontré au début des années 2000 sur Fun Tv - et Stéphane Rousseau , humoriste québécois dont elle est séparée depuis 2014. L'actrice et réalisatrice est parvenue à réunir ses deux anciens compagnons ensemble à l'écran, dans le film Jour J.

Dans cette comédie, Philippe Lacheau et Stéphane Rousseau interprètent un couple gay sur le point de se marier. "Je reste une bonne camarade pour eux. Et, sans vouloir donner de leçon à quiconque, il n'y a pas vraiment de raison de se détester quand on s'est aimé pendant plusieurs années", avait confié Reem Kherici dans les colonnes de Gala.

Pour Reem Kherici, rester très proche de ses ex est tout à fait normal, puisqu'elle les "aime profondément". "Je pense que je les aimerai toute ma vie. Même si l'amour prend une forme différente", poursuivait-elle.

La vie de Philippe Lacheau a bien changé depuis Jour J. Désormais en couple avec l'actrice Élodie Fontan - qu'il fait jouer dans de nombreuses productions -, le réalisateur a accueilli son tout premier enfant, un petit garçon en mars dernier pendant le confinement. De son côté, Reem Kherici a accouché d'un petit garçon, en 2019.