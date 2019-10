Reem Kherici : Rare photo de son séduisant mari et message d'amour

De sa vie amoureuse, Reem Kherici ne dit presque jamais rien, sans doute un peu marquée par les précédents échecs sentimentaux qu'elle a traversés. L'actrice et réalisatrice de 36 ans n'est pourtant plus un coeur à prendre. Ainsi, elle a fait une exception en dévoilant une photo de son mari sur Instagram.

Mercredi 30 octobre 2019, Reem Kherici a surpris ses 91 600 abonnés en postant une photo de son époux, l'acteur Gilles Lemaire, avec un très tendre message. "Je pourrai faire un laïus de 20 pages sur toutes les qualités de mon mari... mais bon si je l'ai choisi on se doute qu'il est au minimum extraordinaire... déjà pour être capable de me supporter. Joyeux anniversaire à cet homme courageux", a-t-elle écrit en légende. Amusé et touché, dans les commentaires, monsieur a répliqué : "Et je veux bien ce laïus de 20 pages quand tu as l'occasion."

La dernière fois qu'elle postait une photo de son mari, notamment vu au cinéma dans Des amours, désamours ou Disco, c'était l'an dernier ! "Bonne fête au plus formidable des pères... et des amoureux", écrivait-elle alors, en légendant une photo prise à Santa Monica.

Reem Kherici, qui a signé la comédie Paris à tout prix dans laquelle elle donnait notamment la réplique à son ex-amoureux Philippe Lacheau, est devenue maman pour la première fois en juin dernier. "Ah non, JAMAIS je posterai une photo de moi enceinte, c'est trop intime... Et cut, ne plus être enceinte, avoir adoré ce moment de vie... Depuis quelques jours, je dis : 'Ah non, JAMAIS je posterai une photo de mon fils, c'est trop intime...' Combien de temps vais-je tenir ? En attendant, balancez vos bons plans pour qu'il dorme, qu'il mange et qu'il change ses couches tout seul !", déclarait-elle sur Instagram.