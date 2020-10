Philippe Lacheau et Reem Kherici : Retour sur leur histoire d'amour

Épouse-moi mon pote, Alibi.com, 30 Jours max... Philippe Lacheau et Tarek Boudali sont inséparables sur grand écran ! En coulisse, le premier file le parfait amour depuis maintenant cinq ans avec la comédienne Elodie Fontan, avec qui il partage aujourd'hui un petit garçon. Avant cette romance, Philippe Lacheau a également connu une idylle avec une autre actrice : Reem Kherici.

Tous deux se sont rencontrés dans les studios de Fun TV au début des années 2000, avant de se fréquenter quelque temps en 2004. Bien longtemps après leur rupture, ils ont en 2017 partagé l'affiche du film Jour J, écrit et réalisé par Reem. Philippe Lacheau avait également contribué à l'écriture du scénario. Comment cette collaboration a-t-elle été possible entre les ex-amants ?

Reem Kherici s'était confiée sur le sujet après du magazine Closer, dans une interview parue en décembre 2017. "Je pars du principe que, quand on a aimé une personne, que l'on a des souvenirs, qu'il n'y a pas eu tromperie, se fâcher est violent. Alors c'est vrai que je reste très proche de Stéphane [Rousseau, le comédien, NDLR], Philippe ou d'autres ex. Je les aime profondément", expliquait l'actrice, désormais mariée à Gilles Lemaire et maman d'un petit garçon.

Son discours était le même dans Gala, quelques mois plus tôt : "Je reste une bonne camarade pour eux. Et, sans vouloir donner de leçon à quiconque, il n'y a pas vraiment de raison de se détester quand on s'est aimé pendant plusieurs années. Je pense que je les aimerai toute ma vie. Même si l'amour prend une forme différente."

Philippe Lacheau et Reem Kherici sont tous les deux à l'affiche de 30 Jours max. Le film écrit et réalisé par Tarek Boudali sortira en salles ce mercredi 14 octobre 2020.