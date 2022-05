Sandra et Tomer Sisley : Fête grandiose et bisou enflammé, leur clan réuni

Elle est LA reine incontestable de la nuit. Depuis plusieurs années, Sandra Sisley est réputée pour organiser des soirées inoubliables et elle n'a pas failli à sa réputation. Ce jeudi 12 mai, la belle a investi le Mamamia, restaurant italien incontournable du 8e arrondissement de Paris, pour célébrer ses 49 ans - qu'elle a eus le 25 avril dernier - comme il se doit ! Au programme : un photocall, un énorme gâteau, du style, de la musique, de la bonne humeur et surtout beaucoup d'amour.

Sandra Sisley avait convié ses plus proches amis, dont l'immense acteur Mathieu Kassovitz, et était surtout entourée des siens. Elle a d'ailleurs pris la pose avec son mari Tomer Sisley, plus amoureux que jamais, avant d'immortaliser ces beaux souvenirs avec leurs enfants Dino, fils né de la relation entre Sandra Sisley et Valéry Zeitoun et Liv Shaya et Levin, les enfants que Tomer Sisley a eus avec Julie Madar.

Star de l'événement, Sandra Sisley a non seulement fait sensation grâce à sa beauté et sa joie de vivre légendaire mais aussi et surtout grâce aux nombreux looks qu'elle a arborés au cours de la soirée. Sandra Sisley a porté pas moins de quatre tenues différentes de grandes maisons de couture comme Schiaparelli, Ungaro, Oud et Jitrois. Des looks tous plus canons les uns que les autres, à la hauteur de l'importance de l'événement !

Sandra Sisley ne célébrait pas uniquement son anniversaire mais ses retrouvailles amoureuses avec Tomer Sisley, celui qu'elle appelle tendrement sa "beauté du bordel." Dix-sept ans après leur séparation, le couple se redonnait une seconde chance il y a six ans pour ne plus se quitter depuis. Ils se sont même mariés en 2017. Impossible donc pour Sandra Sisley de ne pas fêter cet événement si important à ses yeux.

Les témoins étaient nombreux pour assister à cette soirée immanquable : Ariane Séguillon, Aurélie Saada (du groupe Brigitte), Laurie Cholewa, Frédérique Bel, Isabelle Ithurburu, Lola Dewaere, Koxie, Sandrine Quétier mais aussi Maxim Nucci, Laetitia Fourcade, Ara Aprikian, John Mamann ou encore Yannig Samot. Un casting des plus réussi pour une fête inégalable...