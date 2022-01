Anne-Claire Coudray amoureuse : qui est Nicolas Vix, son mari et père de sa fille Amalia ?

Quand elle n'est pas sur le plateau d'un journal télévisé, sur TF1, Anne-Claire Coudray passe le plus clair de son temps avec sa famille. Depuis 2014, elle forme un couple avec Nicolas Vix, un homme d'affaires âgé de 54 ans. Mais qui est-il ?

Durant une douzaine d'années, il s'est perfectionné en management commercial et en marketing. Il a notamment travaillé pour Procter & Gamble durant sept ans. Une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courante. Autre poste remarqué, il a été Directeur des Ventes Grands Comptes du groupe durant deux années. Fort de ces expériences, Nicolas Fix a pris la décision de se lancer en solo, en 2007, en créant sa propre entreprise.

C'est ainsi que Weeplay est né en mars 2007. Une entreprise "spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits dérivés pour le compte de Clubs, Fédérations et Evènements sportifs, dans les secteurs textile et accessoires. Nous sommes aujourd'hui licencié exclusif pour l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, l'A.S. Saint-Etienne et l'UEFA Champions League", peut-on lire sur la page LinkedIn de Nicolas Vix. Parmi ses principaux clients, il compte de grandes enseignes comme Carrefour, Auchan, Casino, Go Sport, Intersport, Relay, Total.

On comprend pourquoi leur première apparition en couple a été faite au Parc des Princes à l'occasion du match qui opposait le PSG au Real de Madrid, en 2015. Et pour quelle raison ils ont été immortalisés à plusieurs reprises lors d'événements sportifs. Le sport fait partie de leur vie. "On s'est rencontré, nous avions déjà, je ne dirais pas un certain âge, mais j'étais proche de la quarantaine et lui de la cinquantaine. C'est vrai que c'est très agréable de construire un couple quand on a déjà nos personnalités et nos espaces de liberté. Qu'on sait ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut pas. Il m'apporte le fait de ne pas être journaliste. Évidemment, il m'apporte de l'amour, de la bienveillance... Et puis il m'apporte aussi le fait de me faire redescendre de ce monde qui est très très envahissant. Le journalisme, c'est un métier qui vous prend plus que le temps que vous avez à lui consacrer. Et quand je rentre à la maison, c'est bien", avait confié la présentatrice de 44 ans à l'antenne de Non Stop People, en janvier 2020. Ensemble, le couple a eu Amalia, une petite fille qui a pointé le bout de son nez en juillet 2015.