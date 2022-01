Diaporama Anne-Claire Coudray amoureuse : qui est Nicolas Vix, son mari et père de sa fille Amalia ?

2 / 12

Anne-Claire Coudray et son mari Nicolas Vix lors du dîner caritatif organisé pour la soirée de Charité en faveur de la Fondation "Princesse Diya Kumari de Jaipur" à l'hôtel "Plaza Athénée". La Fondation vise à aider les personnes défavorisées au Rajasthan en développant des programmes de subsistance durables améliorant le niveau de vie et créant un environnement socioéconomique sain et plus équitable. Paris © Rachid Bellak/Bestimage