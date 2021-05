Anne-Claire Coudray amoureuse de Nicolas Vix : les rares apparitions du couple

Depuis leur rencontre en 2014, Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix ont construit un couple solide et sont devenus parents d'une petite fille prénommée Amalia née en juillet 2015. "On s'est rencontrés, on avait déjà tous les deux, je ne dirais pas un certain âge, mais moi j'étais proche de la quarantaine et lui de la cinquantaine. C'est vrai que c'est très agréable de construire un couple quand on a déjà nos personnalités et nos espaces de liberté. Qu'on sait ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut pas" expliquait la journaliste à Non Stop People en 2020.

Au final, se rencontrer tard, c'est mieux accepter l'autre

D'abord très discrets au début de leur relation, le couple n'a plus hésité à s'afficher devant les photographes. La toute première fois que le couple a été aperçu était en 2015 au Parc des Princes à l'occasion du match qui opposait le PSG au Real de Madrid. Quelques mois plus tard, ils officialisaient pour la première fois leur amour devant les photographes en posant lors du vernissage de l'exposition Color Flows le 12 janvier 2016 à Paris. Depuis, les amoureux se font régulièrement photographier dans les tribunes de Roland Garros ou dans les gradins du Parc des Princes.

Très heureuse avec son compagnon, Anne-Claire confiait tout l'amour qu'elle ressentait pour Nicolas lors d'une interview avec les journalistes de Paris Match en 2018. "J'ai rencontré Nicolas, mon compagnon, il y a quatre ans. J'ai grandi avec l'image de mes parents, couple basé sur l'égalité. J'avais envie de construire le même équilibre. De prendre mon temps pour trouver la bonne personne. Beaucoup d'hommes ont eu du mal à supporter le rythme particulier de mon métier. Au final, se rencontrer tard, c'est mieux accepter l'autre. (...) Avec Nicolas, nous sommes différents. Ni lui ni moi n'avons renoncé à notre personnalité. Il n'est pas journaliste mais chef d'entreprise et m'aide à relativiser, à m'apaiser. Aujourd'hui, j'apprécie d'être chez moi, en famille."