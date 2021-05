Diaporama Anne-Claire Coudray amoureuse de Nicolas Vix : les rares apparitions du couple

Anne-Claire Coudray et son compagnon Nicolas Vix, qui posent pour la première fois ensemble - Vernissage de l'exposition "Color Flows" du graffeur américain JonOne pour célébrer la collaboration entre l'artiste et Guerlain, à la Boutique Guerlain Champs-Elysées à Paris.

Anne-Claire Coudray et son compagnon Nicolas Vix, qui posent pour la première fois ensemble - Vernissage de l'exposition "Color Flows" du graffeur américain JonOne pour célébrer la collaboration entre l'artiste et Guerlain, à la Boutique Guerlain Champs-Elysées à Paris.

3 / 12

Anne-Claire Coudray et son mari Nicolas Vix lors du dîner caritatif organisé pour la soirée de Charité en faveur de la Fondation "Princesse Diya Kumari de Jaipur" à l'hôtel "Plaza Athénée". La Fondation vise à aider les personnes défavorisées au Rajasthan en développant des programmes de subsistance durables améliorant le niveau de vie et créant un environnement socioéconomique sain et plus équitable. Paris, le 29 novembre 2017. © Rachid Bellak/Bestimage