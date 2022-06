Camille Cerf, décolletée et amoureuse avec Théo Fleury, des couples en pagaille à Roland-Garros

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas à Roland-Garros. Ce samedi 4 juin, veille des grandes finales tant attendues de cette compétition, les spectateurs étaient encore nombreux à se succéder dans les allées du village Roland-Garros. Parmi eux bien sûr, quelques célébrités. Ce jour, quelques couples de personnalités ont brillé en tribunes, attirant à eux l'attention des photographes. En premier plan, Camille Cerf, décolletée et amoureuse. Aux côtés de son chéri Théo Fleury, avec lequel elle vient d'acheter une maison, elle est apparue rayonnante.

Vêtue d'un débardeur orange, décolleté, la jolie Miss France a partagé plus d'un fou rire avec son compagnon. Si le couple est discret sur sa vie privée, ses rares apparitions témoignent à chaque fois d'un réel bonheur. Ensemble, ils avancent progressivement et ont récemment franchi une sacrée étape en achetant un bien immobilier. "On est tombé par hasard sur les photos de cette maison dans la vitrine d'une agence lilloise et on a eu un coup de coeur. J'ai appelé l'agence quelques jours plus tard pour organiser une visite", a fait savoir Camille Cerf sur Instagram. "Pendant cette visite notre coup de coeur s'est confirmé. On a beaucoup réfléchi, puis on a fait une offre... Et voilaaaaaa ! On est trop trop contents", a-t-elle conclu à ce sujet.

Julien Clerc blotti contre son épouse Hélène

Camille Cerf et Théo Fleury n'étaient pas les seuls amoureux en tribunes de Roland-Garros, ce samedi 4 juin. Ainsi, on a pu voir Anne Marivin bien accompagnée, par un homme dans les bras duquel elle se sentait visiblement au mieux, mais aussi Muriel Robin et Anne Le Nen. Le couple ne quitte d'ailleurs pas Roland-Garros depuis quelques jours. Enfin, Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon sont apparus très amoureux. L'artiste qui a eu cinq enfants dont trois filles - Angèle, 46 ans, Jeanne, 42 ans, Vanille, 33 ans, était blotti contre son épouse. Leur amour, si pur, a été marqué par deux dates : la naissance de leur fils Jules, le 3 avril 2007, et leur mariage, le 17 décembre 2012 à la mairie du 16e arrondissement de Paris.