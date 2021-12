Denista Ikonomova et François Alu déchaînés pour Noël avec Moussa et Terrence Telle

Inséparables depuis la fin de Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova et François Alu étaient également complices dans l'émission. D'ailleurs le 26 novembre 2021, le danseur étoile et la danseuse avaient réalisé une magnifique valse en direct sous les yeux admiratifs des téléspectateurs lors de la finale de l'émission. Un très beau spectacle pour le public qui avait remarqué une grande connexion entre Denitsa et son partenaire.

Interviewée par Cauet sur NRJ le 24 novembre dernier, la jolie brune avait néanmoins nié être en couple avec François Alu. "Non, on n'est pas ensemble. On s'entend très très bien, mais on n'est pas ensemble. Il n'y a pas eu de dérapage", avait-elle révélé.

Très discrète sur sa vie privée, Denitsa ne s'est jamais étalée sur ce sujet dans les médias. Après avoir été très proche de Rayane Bensetti durant plusieurs années (son ancien partenaire de Danse avec les stars avec lequel elle a remporté l'émission en 2014), la jeune femme n'a pourtant jamais officialisé publiquement une quelconque romance.

Qui sait, la belle danseuse changera peut-être d'avis si elle se met en couple avec son ami, le danseur de l'Opéra de Paris, François Alu ?