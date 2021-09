Denitsa Ikonomova, fin de son couple avec Rayane Bensetti ? "Quelque chose de personnel pour nous..."

En 2014, Rayane Bensetti a participé à la cinquième saison de Danse avec les stars avec comme partenaire la talentueuse Denitsa Ikonomova. Le duo est ressorti grand gagnant de cette édition du célèbre concours de danse de TF1... et ne se sont plus jamais quittés depuis, ou presque. Alors que le comédien de 28 ans et la belle brune de 34 ans ne s'expriment que très rarement sur leur vie amoureuse, ce jeudi 30 septembre 2021 la danseuse fait une exception. Dans le Buzz TV de TV Mag, Denitsa Ikonomova revient sur sa relation avec Rayane Bensetti.

Alors qu'un internaute a demandé si la belle était "toujours en couple avec Rayane Bensetti", elle s'est expliquée sur le sujet. "Est-ce qu'on a déjà été en couple ? Personne ne sait !", lâche-t-elle, annonçant le ton. Et de poursuivre : "Tous les deux, on est des personnes très privées. Quand on parle de nous, c'est pour parler de notre carrière professionnelle, pas forcément de la vie privée. Il faut quand même garder un minimum de mystère, de secret ou quelque chose de personnel pour nous." Encore une fois, Denitsa Ikonomova s'en sort avec une pirouette, sans jamais révéler si elle a partagé plus que de l'amitié avec son ex-partenaire dans DALS...

La complicité sans faille du célèbre duo a été quelque peu entachée en avril dernier, lorsque Rayane Bensetti a échangé un baiser langoureux avec l'humoriste et chanteuse Camille Lellouche. Aussi, au mois de juillet, l'acteur de Tamara a indiqué être célibataire sur les réseaux sociaux. De quoi affoler les fans de la jolie paire qu'il formait avec Denitsa Ikonomova.

D'ailleurs, des rumeurs annonçaient la danseuse très proche d'un autre de ses anciens partenaires de Danse avec les stars, Laurent Maistret. Le charmant brun au casting de Koh-Lanta, La Légende, actuellement en diffusion sur TF1, a déjà répondu, assurant ne pas être "du tout" en couple avec Denitsa Ikonomova. De son côté, dans le Buzz TV, la belle indique qu'il n'en est rien. "C'est mon frère, on s'adore, on s'aime mais ça fait 5 ans que c'est un ami", lance-t-elle. Une réponse un peu plus concrète...