Denitsa Ikonomova, Christian Millette, François Alu très décontractés pour une pause latine

Alors qu'une nouvelle semaine vient de commencer pour les candidats de Danse avec les stars, le jury et les coachs, eux, s'offrent du bon temps ! En effet, loin d'être épuisés par les répétitions, ils ont le loisir de s'offrir de belles sorties dans la capitale. Ce fut le cas lundi 11 octobre 2021 pour Denitsa Ikonomova, Christian Millette (qui est en binôme cette année avec Vaimalama Chaves) et François Alu. Le trio s'est donné rendez-vous au théâtre de la Tour Eiffel à Paris pour assister au spectacle de Rubén Molina, un chorégraphe, danseur et comédien espagnol qui a une spécialité : le flamenco. Bon nombre de ses spectacles sont d'ailleurs dédiés à cet art, dont celui justement qu'il a présenté en ce début de semaine intitulé Nuit flamenco, très apprécié par les parisiens.

Denitsa Ikonomova, François Alu et Christian Millette sont donc venus l'applaudir, et ce, de manière très décontractée. En effet, la quadruple championne de Danse avec les stars a troqué ses paillettes, ses talons et ses tenues sexy pour un pull large, un legging et des Doc Martens. François Alu est resté tout aussi sobre en portant un jean noir et un tee-shirt blanc, le tout accompagné d'une veste marron. Difficile en revanche pour Christian Millette de ne pas apporter une petite touche d'originalité. C'est pourquoi il a opté pour une chemise à motifs et légèrement ouverte pour dévoiler une partie de son torse. (Des looks à découvrir dans notre diaporama).

Il s'agissait sans doute d'une bonne soirée pour décompresser avant de reprendre le chemin du travail. Ce mardi matin, Christian Millette a notamment retrouvé sa Miss France pour de nouvelles répétitions qui s'annoncent intensives. Quant à Denitsa Ikonomova et François Alu, ils ont eu à tourner quelques séquences pour l'émission. Le résultat est attendu vendredi 15 octobre prochain en direct sur TF1 !