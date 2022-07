Danse avec les stars : Deux danseurs emblématiques évincés, tristes annonces !

La prochaine saison de Danse avec les stars entend bien surprendre les téléspectateurs. En effet, la production promet bien des changements. A commencer par le jury, désormais composé de l'historique Chris Marques, du talentueux François Alu et de deux nouvelles recrues : Bilal Hassani, ex-candidat et même finaliste du concours de TF1, ainsi que Marie-Agnès Gillot, première danseuse à être nommée avec une danse contemporaine en 2004 et membre de la troupe des Enfoirés depuis 2016. Aussi, Karine Ferri quitte le show ! Et ce n'est pas tout... En plus du départ de Denitsa Ikonomova, deux autres danseurs ne font plus partie de l'équipe.

Christian Millette n'est plus de la partie. C'est sur Instagram dimanche 24 juillet 2022 qu'il a annoncé la mauvaise nouvelle. "Le jour est venu de vous annoncer que je ne prendrai pas part à la prochaine saison de Danse avec les stars et cette fois-ci, c'est vrai, lance le danseur qui avait déjà été évincé l'édition précédente avant d'être finalement rappelé. Je crois que rien n'arrive par hasard. Cette émission m'a aidé à prendre confiance en moi avec les années. Aujourd'hui, la vie me pousse à entreprendre de nouveaux projets et à m'accomplir dans d'autres domaines. Je suis prêt. Je continuerai toujours à me dépasser et même si ça m'aurait fait plaisir de participer à la prochaine saison, je suis reconnaissant pour toutes ces années passées sur @dals_tf1 qui ont changé ma vie."