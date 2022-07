Plus belle la vie : Kjel Bennett viré ? Il s'exprime enfin sur ces "comportements inacceptables" et saisit la justice

Et les avocats de l'acteur de poursuivre à propos de l'origine de cette rumeur : "Ils appuient leurs propos sur des 'sources' non fiables dont les motivations sont peu nobles : jalousie et vengeance." Toutefois, le lecteur n'en saura pas plus. Enfin, si aucune plainte n'a été enregistrée à l'encontre de Kjel Bennett, le voilà qui décide de porter l'affaire en justice, en qualité de victime. "La production de Plus belle la vie soumise à la vindicte de certains réseaux d'influence a cru juste de priver Kjel Bennett de son rôle pourtant largement plébiscité par le public sans qu'il n'en ait été officiellement et courageusement informé, peut-on lire. J'ai donc déposé une plainte dans l'intérêt de Kjel Bennett adressée le 12 juillet 2022 au doyen des juges d'instruction du Tribunal Judiciaire de Paris contre toutes les personnes qui ont participé à répandre ces rumeurs, fausses, imaginaires et donc diffamatoires, les conséquences préjudiciables étant immenses pour mon client." D'autres plaintes seront déposées contre "toutes personnes ou journaux" qui relaierait ces informations "imaginaires, infondés et attentatoires à son honneur et à sa considération".

Affaire à suivre...