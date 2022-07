Kjel Bennett viré de Plus belle la vie pour "comportements inacceptables" ? Il brise enfin le silence !

Alors que Plus belle la vie prendra fin en novembre prochain après dix-huit de succès, un acteur du célèbre feuilleton est dans la tourmente. Tout a commencé début juin lorsque Clément Garin, journaliste ayant été par le passé chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, a indiqué que Kjel Bennett, l'interprète de Bilal Fedala, avait été viré de la série de France 3 pour "comportements inacceptables répétés". Jusqu'alors silencieux, le comédien prend la parole sur les réseaux sociaux.

Tout d'abord, il a supprimé toutes les photos qui étaient publiées sur son compte Instagram, où il comptabilise 16800 fidèles abonnés. En biographie sur son profil, il annonce la couleur. "Qui sème le vent récolte la tempête...", peut-on lire. Enfin, en story, toujours sur le réseau social de partage d'images, le jeune homme de 21 ans a publié une phrase lourde de sens. "Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps mais la vérité finit toujours par arriver", écrit-il en blanc sur un fond noir.

Ce n'est pas tout : Kjel Bennett se saisit dans la foulée de son compte Twitter. En bannière – cette image de fond qui apparaît sur la page du profil –, il partage ce qui semble être une de ses propres citations, puisque signée de son nom : "Le goût du mensonge vaut-il le coût du mensonge ?" Des mots qui laissent peu de place au doute. Kjel Bennett semble bien décidé à livrer sa version des faits...

Pour rappel, Clément Garin confiait sur Twitter que "l'éviction est justifiée". "La seule chose que je peux dire, c'est que le limogeage est juste et ravit la quasi-totalité du casting !!! (...) Il y avait une aversion totale entre lui et les autres. Ça a pété au moment de la saga d'été", avait-il même ajouté. Toutefois, pas question de rentrer dans les détails, le journaliste avait déclaré qu'il ne pourrait pas s'expliquer davantage pour "éviter la diffamation". Un mois plus tard, Kjel Bennett semble prêt à s'exprimer à son tour. Affaire à suivre...