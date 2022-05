Plus belle la vie : La fin de la série confirmée et annoncée aux acteurs

Les équipes sont sonnées, surtout qu'elles ont aussi appris que la fin était proche puisque celle-ci est envisagée "d'ici la fin de l'année". Autant dire que le tournage actuel de l'épisode spéciale intitulé Retrouvailles (il devrait être diffusé en juillet), lequel réunit des visages bien connus comme Dounia Coesens, Ambroise Michel ou Aurélie Vaneck, doit avoir un goût particulier. "Sur le plateau, on essaye de tout donner mais on craque tous un par un. C'est difficile de tenir quand tout le monde vous dit que vous allez perdre votre boulot, alors que votre patron ne vous l'a pas encore annoncé", confie un technicien. Il va donc falloir à présent écrire les dernières intrigues des personnages. Une fois le dernier épisode bouclé, les studios devraient servir, à en croire la production, à tourner des séries et des unitaires. Et Newen récupère tous les droits sur Plus belle la vie pour éventuellement redémarrer ailleurs. Affaire à suivre...

C'est en février dernier que Le Figaro avait révélé que la série culte ne serait pas renouvelée pour nouvelle saison. Une annonce choc suivie d'une grande angoisse pour les techniciens et les acteurs. Il aura donc fallu trois mois pour que tout soit à présent confirmé et dit. Un coup dur pour les personnes qui travaillent pour le programme mais aussi pour les téléspectateurs qui sont très attachés à la fiction.