Plus belle la vie bientôt arrêtée ? Laurent Kérusoré balance sur ce "secret de Polichinelle" puis se rétracte

La fin de "Plus belle la vie" semble de plus en plus officielle au fur et à mesure que les semaines passent. Laurent Kérusoré n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de partager un message plus que troublant il y a quelques jours pour confirmer la nouvelle, avant de finalement l'effacer.

Est-ce vraiment la fin pour Plus belle la vie ? Nos confrères du Figaro ont affirmé au mois de février dernier que la production avait décidé de mettre fin aux aventures des personnages du Mistral. La saison en cours serait donc possiblement la dernière après dix-huit années de diffusion sur France 3. Pourtant, après ces révélations, la production de la fiction populaire s'est empressée d'éteindre le feu allumé en expliquant que rien n'était encore tout à fait acté. Mais Laurent Kérusoré vient-il de balancer toute la vérité ? Celui qui prête ses traits au personnage de Thomas Marci depuis le lancement de Plus belle la vie, en 2005, a partagé une troublante vidéo sur ses réseaux sociaux vendredi 22 avril comme l'annoncent nos confrères du Parisien. En seulement douze secondes, il y évoque la déprogrammation future de la fiction. "Comme la série s'arrête - parce que c'est un secret de Polichinelle - j'espère qu'on se retrouvera toujours, qu'on se verra toujours sur les réseaux sociaux. Autrement, je vais me sentir un petit peu seul", a-t-il confié. Et puis, peu de temps plus tard, la vidéo avait disparu. Laurent Kérusoré semble malgré tout bel et bien lancé dans une tournée d'adieux, notamment avec ses partenaires de jeu. Les derniers jours de tournage ont apparemment été chargés en émotion avec le retour d'anciens acteurs emblématiques, à savoir Ambroise Michel (Rudy Torres), Aurélie Vaneck (Ninon Chaumet) ou encore Dounia Coesens (Johanna Marci). Sur Instagram, une photo de leurs retrouvailles a donc été publiée. "C'est un truc de dingue, depuis 18 ans ces soleils m'illuminent! Tellement heureux d'avoir croisé leurs chemins", a écrit Laurent Kérusoré, déjà nostalgique.

Une chose est sûre, l'annonce de l'arrêt de Plus belle la vie créé du remous auprès des comédiens. Anne Decis, qui incarne Luna Torres, s'est notamment désolée d'être totalement impuissante face à cette situation. "Nous les comédiens sommes aussi, comme le public, en attente de la décision, donc on n'a pas de moyen d'action, de pouvoir là-dessus. On vit vraiment comme une famille, on appartient à quelque chose de très fort donc on est suspendu à une décision qui nous échappe", a-t-elle déclaré à Télé Loisirs. L'affaire a même pris un tournant politique lorsque Sophie de la Rochefoucauld a crié sa colère lors d'un meeting du candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. "Comme d'habitude, au nom de la rentabilité financière, c'est une série citoyenne populaire qui serait sacrifiée, et avec elle plus de 600 emplois ! Vous vous rendez compte ?!", dénonçait-elle. Une décision officielle devrait être prise puis annoncée à la fin du mois d'avril.