"Vous vous rendez compte ?!" : Plus belle la vie, une actrice crie sa colère devant des milliers de personnes

Le 17 février 2022, le Figaro a agité la Toile avec une annonce à laquelle personne ne s'attendait. D'après les informations du journal, la série Plus belle la vie devrait s'arrêter très prochainement, après dix-huit ans d'existence. Cette décision aurait été prise par la production de la série et France Télévisions après une baisse d'audiences. Sans oublier le fait que Plus belle la vie a aujourd'hui beaucoup de concurrence sur TF1 et France 2 avec les feuilletons quotidiens Demain nous appartient et Un si grand soleil.

Si quelques rectifications ont été apportées depuis pour tenter de calmer les ardeurs des fans mais aussi des acteurs du show, pour la comédienne Sophie de la Rochefoucauld (alias Caroline Évenot dans la série), il ne s'agirait pas d'une simple rumeur. Elle a donc profité de sa prise de parole au rassemblement de l'Union populaire (parti de Jean-Luc Mélenchon, candidats aux élections présidentielles) dont elle est membre pour exprimer sa colère. "Le feuilleton le plus célèbre de France risque de disparaître de nos écrans. France Télévisions penserait à mettre un terme à ce programme emblématique du service public. Cette série, avec ses milliers d'épisodes, fait vivre des centaines d'intermittents, de permanents, comédiens, techniciens. Arrêter la série, ça mettrait sur le carreau plus de 600 emplois directs. Ce serait catastrophique", a-t-elle lancé face à une foule de partisans à Marseille.

D'après Sophie de la Rochefoucauld, cette décision serait en grande partie financière. "C'est une série citoyenne, quotidienne, qui a depuis dix-huit ans un vrai impact sur la vie des gens. Comme d'habitude, au nom de la rentabilité financière, c'est une série citoyenne populaire qui serait sacrifiée, et avec elle plus de 600 emplois ! Vous vous rendez compte ?! C'est le marché qui dévore tout, jusqu'à ce joyau de la culture populaire. Arrêter cette série c'est comme fermer une usine ou une entreprise", regrette-t-elle.