Fin de Plus belle la vie après 17 ans : à quoi ressemblaient les acteurs au début de la série ?

Coup dur pour les fans de Plus belle la vie. La fiction quotidienne culte de France 3 va très prochainement s'arrêter. C'est ce qu'ont révélé nos confrères du Figaro ce jeudi 17 février 2022. La chaîne a en effet pris la décision de ne pas renouveler son poids lourd télévisuel, après dix-sept années de diffusion, soit 4 500 épisodes. Durant autant d'années, ce sont des millions de Français qui ont suivi les aventures des habitants du Mistral, ce quartier imaginé de Marseille.

Mais voilà, d'après les premières informations relayées, les audiences ne seraient plus au rendez-vous depuis un petit moment et il n'y aurait "que" 2,5 millions de fidèles devant Plus belle la vie. Une chute considérable pour la série qui a déjà été regardée par plus de 6 millions de personnes lors de ses meilleures soirées. Cette baisse d'intérêt s'explique notamment par l'arrivée de plusieurs feuilletons sur des chaînes concurrentes. TF1 a en effet frappé fort en lançant Demain nous appartient en 2017, puis Ici tout commence en 2020. Sans oublier France 2 qui a réussi à se faire une place à l'heure du dîner avec Un si grand soleil. Ajoutez à cela un budget trop élevé accordé à la réalisation de Plus belle la vie, essentiellement tournée en studio.

Les téléspectateurs doivent donc se préparer à dire au revoir à leurs personnages favoris, dont certains sont présents depuis le tout début en 2004. Ainsi, pour certains, ils ont bien changé ! Purepeople.com vous propose de découvrir en image l'évolution physique des acteurs du show les plus incontournables, comme Laurent Kerusoré (qui joue Thomas Marci), Rebecca Hampton (qui joue Céline Frémont), Stéphane Henon (qui joue Jean-Paul Boher) et Serge Dupire (qui joue Vincent Frémont). Il y a aussi ceux qui ont quitté le Mistral en cours de route mais qui sont toujours restés dans le coeur des fans, à savoir Laetitia Milot (alias Mélanie Renato), Fabienne Carat (qui jouait Samia Nasri), Dounia Coesens (Johanna Marci), Ambroise Michel (Rudy Torres) ou encore Aurélie Vaneck (Ninon Chaumette).