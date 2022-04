"Une décision qui nous échappe..." : L'avenir de Plus belle la vie inquiète une actrice emblématique

Quel avenir pour Plus belle la vie ? Depuis près de deux mois déjà, c'est l'incertitude autour de la série populaire de France 3. Nos confrères du Figaro ont avancé au mois de février que la production avait décidé de mettre fin aux aventures des personnages du Mistral. Une annonce qui a fait l'effet d'un choc et, de ce fait, qui a rapidement été quelque peu démentie. En effet, les équipes de Plus belle la vie sont sorties du silence pour calmer les ardeurs, expliquant que rien n'était encore acté. Mais cela n'aura pas été suffisant et les fans expriment de plus en plus leurs regrets à l'idée de ne plus suivre la série. Tout comme les comédiens.

Laurent Kerusoré aurait notamment fondu en larmes en apprenant l'arrêt potentiel de Plus belle la vie et Sophie de la Rochefoucauld a récemment crié sa colère très publiquement, lors d'un meeting de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la prochaine élection présidentielle qu'elle soutient. De passage au Festival international des séries Canneseries, c'est Anne Decis qui a cette fois décidé de réagir, auprès de Télé Loisirs. Celle qui incarne Luna Torrès depuis le lancement de la série, il y a dix-huit ans, se désole d'être totalement impuissante face à cette situation. "Nous les comédiens sommes aussi, comme le public, en attente de la décision, donc on n'a pas de moyen d'action, de pouvoir là-dessus. On vit vraiment comme une famille, on appartient à quelque chose de très fort donc on est suspendu à une décision qui nous échappe", a-t-elle déclaré.

Anne Decis ne peut donc que se résoudre à rester dans l'expectative. "Après on verra : si ça continue, très bien, si ça s'arrête, ce sera comme ça, nous on continuera notre métier donc on n'a pas vraiment de choses à dire là-dessus. On ne sait pas vraiment si ça s'arrête, il y a pleins de rumeurs qui circulent donc pour le moment on ne peut pas vraiment commenter, on en sait rien, ce ne sont que des spéculations donc tant que la décision n'est pas officielle, c'est compliqué de s'exprimer vraiment là-dessus", a-t-elle poursuivi avec précaution.

Egalement présent à Canneséries, Serge Ladron de Guevara, un des producteurs de Plus belle la vie, qui a confié attendre "une décision dans les jours qui viennent".