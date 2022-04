Plus belle la vie bientôt arrêtée ? La production brise le silence, Laurent Kerusoré "en larmes"

L'avenir de Plus belle la vie (France 3) sera bientôt scellé. Comme l'a dévoilé Le Parisien le 6 avril 2022, la production a réuni les comédiens le 4 avril afin de parler de la suite, ou non, de la célèbre série diffusée depuis 2004.

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe en février dernier. Le Figaro avait révélé que la série culte ne serait pas renouvelée pour une dix-huitième saison. Une nouvelle qui avait été vite nuancée par la la direction de France Télévisions. "Notre contrat avec Newen [société de production de PBLV, NDLR] s'arrête le 31 décembre 2022. Passée cette date, la fin de Plus belle la vie, dont les audiences sont en baisse, est une possibilité. Mais ce n'est pas la seule, nous avons rouvert les discussions, comme il y a deux ans", avait-il été déclaré. Depuis, les fans et l'équipe de Plus belle la vie retiennent leur souffle.

Mais lundi dernier, les acteurs en ont appris un peu plus sur leur avenir comme l'a dévoilé Le Parisien. Vincent Meslet, le directeur général de Newen France, en a réuni une vingtaine pour leur confier : "On travaille sur l'hypothèse d'un arrêt d'ici à la fin de l'année. Les discussions continuent sur tous les plans. Nous n'avons pas à commenter le choix de France Télévisions mais à gérer ensemble les conséquences. Leur décision sera annoncée à la fin du mois." Des déclarations qui auraient provoqué les larmes de Laurent Kerusoré, qui incarne Thomas Marci depuis 2005. "Quel avenir ? Il n'y a pas d'avenir", aurait ensuite lâché un des participants. De son côté, Cécilia Hornus, qui joue Blanche Marci depuis dix-huit ans, aurait déclaré : "On sent que la tension monte. Ce n'est pas très gai tout ça." Le lendemain, c'était au tour des techniciens de découvrir la situation.

En attendant d'en savoir plus, la production continue à travailler sur les prochains épisodes. "Des textes sont en écriture notamment pour la rentrée, il y aura l'intrigue de l'été et deux prime time sont encore prévus. Nous avons joué cartes sur table pour que les comédiens et techniciens se préparent à un été dense. Il y a une volonté partagée de donner le meilleur. Le show must go on jusqu'à la fermeture du rideau, même s'il est encore trop tôt pour dire s'il va s'abaisser", a confié Vincent Meslet à nos confrères.

Dans l'idéal, la production souhaiterait une fin de tournage en septembre, pour les dernières diffusions en novembre. "Après ? On nous a dit : Ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas comme ça'", assure un acteur. Il pourrait en effet être envisagé que Plus belle la vie bascule sur TF1, dont Newen est une filiale. "On travaille à faire vivre la marque qui reste forte, transmet des valeurs. Le paysage audiovisuel ne se résume pas à TF 1 et France Télévisions", a conclu Vincent Meslet.