Plus belle la vie, un acteur emblématique bientôt de retour ? "Ça fait un moment qu'on en discute..."

C'est une nouvelle qui pourrait bien ravir les fans les plus nostalgiques de Plus belle la vie. Mardi 15 mars 2022, l'interview d'Ambroise Michel pour l'émission Chez Jordan de Télé Loisirs est parue. Un entretien au cours duquel l'acteur de 39 ans a eu l'occasion d'évoquer la série de France 3 qui l'a révélé. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait qu'il y a incarné l'un des personnages les plus emblématiques pendant neuf années. Ambroise Michel a en effet interprété l'inoubliable Rudy Torres de 2004 à 2013. Les intrigues ont beau lui avoir apporté beaucoup, même l'amour avec une co-star, Ambroise Michel décidait de claquer la porte "en commun accord avec la production" pour voguer vers de nouvelles aventures.

"J'ai signé avec ce métier-là pour jouer plein de personnages et à un moment Plus belle la vie me prenait tout mon temps. J'ai monté tous mes projets en parallèle, j'ai monté une pièce de théâtre et ma boîte de production, mais j'ai toujours eu envie de faire plusieurs personnages", a-t-il expliqué à Jordan Deluxe sur son départ.

Mais dix ans plus tard, Ambroise Michel serait apparemment plus que partant pour réintégrer le show ! Encore mieux, son retour serait plus ou moins en préparation. "Ce n'est pas impossible. En tout cas, ça fait un moment qu'on en discute. Pas pour un vrai retour mais plus pour un clin d'oeil", a-t-il confié, ajoutant vouloir faire ainsi un cadeau aux fans de la première heure : "Comme les gens ont vraiment apprécié ce personnage, je pense qu'ils adoreraient le voir revenir. Pendant longtemps, j'avais mis ça de côté mais là, ce serait vraiment pour les téléspectateurs."

Si rien n'est encore acté, cette idée qui lui trotte en tête le laisse penser que la série Plus belle la vie n'est pas prête de s'arrêter comme cela a été avancé il y a plusieurs semaines. "À mon époque, c'était très déjà très présent que ça devait s'arrêter", s'est-il souvenu. Et des années plus tard, les aventures au Mistral continuent pourtant de passionner des millions de Français.