Ambroise Michel : Son histoire d'amour secrète avec une star de "Plus belle la vie"

Révélé dans Plus belle la vie avec le rôle de Rudy, qu'il a interprété de 2004 à 2013, Ambroise Michel avait trouvé l'amour dans les bras de l'actrice Dounia Coesens (Johanna Marci dans la série). Complices et fusionnels, les acteurs ont vécu une belle histoire durant quelques mois. Interviewée par Gala en 2009, la jeune femme avait fait quelques confidences concernant son histoire avec Ambroise.

Originaire d'Aix-en-Provence, elle avait trouvé du réconfort auprès de l'acteur qui avait su la rassurer alors qu'elle se sentait seule. Elle confiait : "Au début, c'était très dur de me retrouver seule à Marseille. Je pleurais beaucoup et ne trouvais du réconfort qu'en grattant ma guitare." Après s'être installée en colocation avec Ambroise et Geoffrey Sauveaux (qui incarne Lucas dans la série), la jeune femme était tombée sous le charme de l'acteur qui avait su la réconforter et lui apporter un soutien sans failles. Depuis leur séparation, les acteurs sont restés "bons copains" et s'encouragent dans leurs carrières respectives.

Désormais pacsée avec Tom, l'actrice de 32 ans file des jours heureux avec son musicien et est devenue un personnage emblématique de Plus belle la vie. De son côté, Ambroise a su rebondir en interprétant le rôle d'Adil dans la série Cut de France Ô jusqu'en 2018. Désormais, l'acteur de 36 ans se tourne dans la réalisation et travaille actuellement sur sa première création baptisée Emprise(s).