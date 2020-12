Dounia Coesens en couple : qui est Tom, son mystérieux compagnon ?

Avec elle, il faut se contenter de quelques savoureux détails. Selon les préceptes de Dounia Coesens, pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché ! C'est pourquoi elle accepte d'évoquer son bonheur en de très rares occasions sans toutefois dévoiler le visage de son compagnon : un certain Tom, musicien professionnel, auquel elle s'est unie en 2019 aux yeux de la loi. Pas de mariage ni de robe blanche à l'horizon, mais un papier officiel, tout de même, qui prouve qu'ils s'aiment et s'aimeront durablement.

Pour le meilleur et pour le pire

"En janvier, Tom m'a proposé de nous pacser, expliquait la comédienne dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Il m'a offert une magnifique bague en or jaune et turquoise. Elle ne me quitte plus." Seule ombre au tableau : les amoureux ont des plannings très chargés et souvent géolocalisés dans des endroits différents. "Lui est moi, on est souvent sur les routes, chacun de notre côté" regrettait-elle. Mais la distance a parfois du bon. Leur histoire semble être toujours d'actualité... bien que Dounia Coesens ne partage jamais de photographie sur lesquelles elle prend la pose avec Tom. L'anneau qui soude leur union est, lui, toujours en place.

Une discrétion optimale

Peut-être a-t-elle retenu les leçons du passé. Il fut un temps où l'héroïne de la série Plus belle la vie n'hésitait pas une seconde à afficher son amour, à le crier sur tous les tois. Cette époque, c'est celle de sa romance avec le grand sportif Arnaud Assoumani, qui suivait de près sa rupture avec Joffrey Platel. En 2017, quand l'athlète recevait une médaille d'argent pour ses prouesses fantastiques au saut en longueur aux World Para Athletics de Londres, Dounia Coesens n'avait pas hésité une seconde à le féliciter publiquement sur les réseaux sociaux, lui déclarant sa flamme avec fierté. Des clichés qui ont disparu depuis, en même temps que son envie d'étaler sa vie privée sur son compte Instagram...