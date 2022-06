Plus belle la vie : Un acteur viré... son "comportement inacceptable" en cause ?

Coup de tonnerre au Mistral ! Depuis plusieurs semaines, l'un des personnages au coeur de l'intrigue a disparu des épisodes de Plus belle la vie. En effet, plus aucune trace de cet acteur. Sa dernière apparition date du mois de janvier dernier, lorsque les téléspectateurs suivaient les péripéties d'Ophélie (campée par Laurie Iversen), la gérante d'une auto-école de Marseille. D'après les informations de Clément Garin cité par Télé Loisirs (qui livre l'identité du comédien) le jeune homme a tout bonnement été viré par la production !

Sur Twitter, le journaliste et chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) balance une bombe. "Je me posais la question depuis quelques semaines déjà, et j'ai enquêté toute l'après-midi sur le dossier", lâche-t-il avant d'indiquer qu'un des acteurs de la série, qui a rejoint le casting il y a de cela maintenant deux ans, a "été viré il y a quelques semaines pour 'comportements inacceptables répétés.'" Plus encore, "son personnage, qui n'apparaissait plus depuis l'intrigue du premier de conduire, est supprimé (sources internes concordantes)".

Interrogé sur les détails de ce dont est accusé le comédien, Clément Garin, qui se disait récemment en "rémission", préfère rester vague. "Je n'exposerai pas publiquement les fameux 'comportements inacceptables' qui lui sont reprochés pour éviter la diffamation, mais je peux dire que l'éviction est justifiée, assure-t-il. La seule chose que je peux dire, c'est que le limogeage est juste et ravit la quasi-totalité du casting !!!" Il apporte tout de même quelques éléments de compréhension : "Regardez ses follows, vous allez comprendre. Il a unfollow tous les ados (sauf Horya Benabet) il y a un an et tous les ados l'ont unfollow aussi. Il y avait une aversion totale entre lui et les autres. Ça a pété au moment de la saga d'été."