Touche pas à mon poste : Un chroniqueur en rémission, "j'ai repris 6 kg en trois mois"

Il est de retour en plateau le vendredi et a aussi repris son travail dans les coulisses de Touche pas à mon poste. Clément Garin va mieux. Le chroniqueur et conseiller de Cyril Hanouna a donné des nouvelles de sa santé et a évoqué les abus dont il a été victime.

"J'ai eu beaucoup de problèmes psychologiques à la suite d'abus sexuels commis par un professionnel de santé. J'ai développé un trouble panique avec agoraphobie, une phobie de tout, je ne pouvais plus rien faire, j'étais cloîtré chez moi", explique-t-il à Télé Loisirs. Un homme qui lui "faisait miroiter toutes les maladies du monde : la fibromyalgie, la maladie de Lyme, une hypothyroïdie..." et qui, "en échange de ses faux diagnostiques médicaux, demandait des contreparties..." Une situation terrible et à côté de ça, Clément Garin a aussi "développé un nodule [une grosseur qui se développe à la surface d'un tissu ou d'un organe et qui peut être le signe d'une tumeur, NDLR] cérébral, dans le lobe temporal droit."

Après des mois d'examens pour notamment écarter la possibilité d'une sclérose en plaques, un traitement a été trouvé au mois de septembre. Clément Garin est aujourd'hui "en rémission" et il a le bonheur de constater qu'il a repris "6 kilos en trois mois".

Le 29 novembre 2021, le chroniqueur avait partagé sa bataille contre la maladie via son compte Instagram. Il avait publié une photo de lui depuis son lit d'hôpital et avait écrit en commentaire : "Épuisé, éreinté, angoissé, paniqué, mais c'est enfin fait. Dans quinze jours environ, je saurai enfin ce qui me ronge, ce contre quoi je lutte, cet ennemi qui me pourrit de l'intérieur. J'ai vaincu une phobie de quatre ans, non sans douleurs ni difficultés, mais je l'ai vaincue. Je l'ai vaincue."