Touche pas à mon poste : Un chroniqueur révèle souffrir d'une "maladie méconnue"

Le 24 avril 2020, Clément Garin se réjouissait d'avoir signé pour une saison supplémentaire dans Touche pas à mon poste (C8). "Heureux de vous annoncer que je serai présent dans la 11e saison de #TPMP dès septembre sur @C8TV. Merci @Cyrilhanouna de me renouveler ta confiance !", écrivait l'expert média, sur Twitter. Malheureusement, sa rentrée ne s'est pas passée comme il l'avait imaginée à cause d'une maladie dont il souffre.

Depuis sa rentrée des classes sur C8 le 2 septembre dernier, l'Agenais est très peu présent autour de la table des chroniqueurs de TPMP. Une absence que de nombreux téléspectateurs de la chaîne ont remarquée. Face aux nombreuses interrogations de ses abonnés, Clément Garin a pris la décision de s'expliquer sur Twitter. L'occasion de révéler le mal qui le ronge.

"J'aurais dû être présent ces 9 et 16 septembre, mais j'ai annulé mes présences au dernier moment, pour un même motif que je garde secret depuis longtemps, mais que j'ai aujourd'hui envie d'évoquer publiquement", a tout d'abord écrit le jeune homme de 23 ans. Il a ensuite expliqué qu'on lui avait souvent fait remarquer qu'il ne se tenait pas bien sur son siège, qu'il était "avachi sur la table" ou qu'il se touchait souvent le bas du dos "en vérifiant bien que la caméra ne soit pas branchée sur [lui]". Des gestes qu'il faisait pour masquer sa douleur. Mais depuis quelque temps, elles sont devenues "insupportables". "Ces dernières semaines, elles se sont accentuées et m'alitent quasi quotidiennement. Je souffre de fibromyalgie, une maladie méconnue qui se caractérise par des douleurs musculaires intenses, des maux de tête insupportables, des troubles digestifs divers et une fatigue chronique. À chacune de mes prestations dans TPMP, je donne l'image de quelqu'un d'amorphe, antipathique, mollasson. Ce n'est pas l'image que j'ai envie de donner de moi, mais les trois heures de train m'épuisent et ne font qu'accentuer mes douleurs quotidiennes, lesquelles sont, qui plus est, toujours plus fortes en soirée", a poursuivi Clément Garin.

"Des douleurs aux jambes de plus en plus invalidantes"

Il lui est donc de plus en plus difficile pour lui de le cacher. Et, désormais, il doit se faire à l'idée de vivre avec "un mal de dos terrible" ou "des douleurs aux jambes de plus en plus invalidantes". Car malheureusement, aucun traitement ne peut le guérir de cette maladie. Il espère tout de même se sentir un peu mieux afin de retrouver prochainement le public dans Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna. Le présentateur de 45 ans lui a d'ailleurs apporté son soutien. "Mon Clem, on t'envoie de la force ! Et ta place t'attend mercredi prochain", lui a-t-il écrit. Des mots qui apporteront une force supplémentaire à Clément Garin.