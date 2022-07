Plus belle la vie, c'est fini : voici le programme qui remplacera la série sur France 3 !

Plus belle la vie, c'est fini. Le célèbre feuilleton de France 3 prendra fin à l'automne prochain. Le grand final sera ainsi diffusé en novembre et réunira bon nombre de personnages emblématiques du Mistral, comme Dounia Coesens ou encore Alexandre Fabre. Après, plus rien ! Ou presque. Via un communiqué, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, révèle par quoi sera remplacée la série à succès.

À la place de Plus belle la vie, les téléspectateurs auront un programme bien différent puisque la direction a pris la décision de diffuser du sport ! "Dès janvier 2023, le carrefour le plus stratégique, de 20h à 21h sur France 3 et sur la case occupée précédemment par Plus belle la vie, sera consacré tous les jours aux Jeux grâce à une émission dédiée", indique Delphine Ernotte, faisant référence aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Après les Jeux Olympiques, "beaucoup de pistes" chez France 3...

D'autres informations à propos de ce changement ont été révélées, à l'instar du nom de la journaliste qui sera aux commandes du programme. C'est Carole Gaessler qui "emmènera les Français au plus près des ambitions et des enjeux sportifs, économiques, technologiques, culturels" des JO. De quoi ravir Delphine Ernotte, comme elle le confie elle-même : "La décision de faire une priorité des Jeux durant 18 mois nous laisse plus de temps pour préparer un très beau programme. Il y a plein d'idées. C'est le carrefour le plus stratégique, entre 20h et 21h."

La diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ne durera qu'un temps. Et il faudra, à un moment donné, trouver un réel remplaçant à Plus belle la vie. Les équipes de France 3 planchent déjà sur la suite. "On a déjà commencé à réfléchir depuis plusieurs mois. On a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de pistes", indique ainsi Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des programmes de France Télévisions. Reste à savoir si la chaîne souhaite proposer un feuilleton du même style ou alors essayer un autre programme complètement différent. Affaire à suivre...