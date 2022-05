Plus belle la vie s'arrête : un célèbre méchant de retour pour le grand final !

Plus belle la vie prend fin, avec près de deux décennies d'existence et plus de 4500 épisodes. La rumeur enflait depuis le mois de février, et l'information est désormais officielle. Pour le grand final du feuilleton de France 3, la production envisage de mettre les petits plats dans les grands. Ainsi, les fidèles téléspectateurs de la série auront le bonheur de retrouver les personnages les plus marquants de ces dernières années. C'est l'occasion pour un célèbre méchant de faire son grand retour.

C'est sur Instagram qu'il fait la grande annonce. Alexandre Fabre, l'interprète de Charles Frémont, indique ainsi tourner pour les dernières scènes de Plus belle la vie. Retour fracassant d'un des méchants les plus récurrents du show. Rappelons que ce père de famille est présenté comme un homme d'affaires peu scrupuleux qui trempe dans une grande partie des affaires criminelles touchant le quartier du Mistral. "Le grand livre de #PBLV va bientôt se refermer et comme vous je suppose, j'en suis bouleversé. Pour moi ce fut 18 ans d'émotions fortes et de bonheur, une expérience professionnelle et humaine passionnante, lance-t-il en légende d'un montage de photos souvenirs du tournage. Et si @pblvofficiel a existé c'est grâce à vous cher public qui avez vécu avec nous les aventures des mistraliens, mais aussi les scénaristes qui ont donné vie à nos personnages, et bien-sûr, grâce à mes amis comédiens, techniciens et aux équipes de production."