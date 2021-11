"Une annonce qui n'est pas simple" : Tony Yoka et Estelle Mossely divorcés "depuis quelques mois"

Ils ont connu l'ivresse de remporter ensemble l'or olympique à Rio en 2016, ils sont tous les deux passés professionnels et ont fondé une jolie famille composée de deux enfants. Aujourd'hui, les routes de Tony Yoka et Estelle Mossely se séparent.

Dans la soirée du dimanche 31 octobre 2021, Tony Yoka a publié un message sur sa page Instagram, pour officialiser son divorce avec Estelle Mossely, survenu il y a "quelques mois". "Aujourd'hui, j'aimerais faire une annonce qui n'est pas simple. Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant, débute le boxeur français de 29 ans. C'est une page qui se tourne. Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et notre histoire. Je ne lui souhaite que du bonheur car c'est une belle personne et une grande championne."

Impossible pour Tony Yoka de ne pas évoquer les deux enfants que lui a offerts Estelle Mossely, Ali né en août 2017 et Magomed en mai 2020. "Je voudrais la remercier pour toute cette période de notre vie et d'avoir mis au monde nos deux magnifiques enfants. La priorité est et restera leur bien-être", complète le sportif aux multiples tatouages qui conclut son message en remerciant tous ceux qui les ont soutenus ces dernières années.