Diaporama : Charlene de Monaco embrasse avec passion Albert : rares marques d'affection à l'étranger

1 / 32 Charlene de Monaco embrasse avec passion Albert : rares marques d'affection à l'étranger

2 / 32 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo.

3 / 32 La princesse Charlène de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

4 / 32 La princesse Charlene de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

5 / 32 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

6 / 32 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

7 / 32 Le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

8 / 32 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

9 / 32 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

10 / 32 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

11 / 32 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

12 / 32 La princesse Charlene de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

13 / 32 Le prince Jacques et le prince Albert II de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

14 / 32 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

15 / 32 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

16 / 32 La princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

17 / 32 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

18 / 32 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

19 / 32 La princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

20 / 32 La princesse Gabriella, la princesse Charlene de Monaco, le prince Haakon de Norvège - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

21 / 32 Le prince Haakon de Norvège, la princesse Charlene et le prince Albert II de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l’Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l’Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu’au 80e degré nord en suivant l’itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes. © Javad Parsa/NTB Scanpix via ZUMA Press / Bestimage

June 22, 2022, Oslo, Norway: Oslo 20220622..Crown Prince Haakon, Charlene of Monaco and Prince Albert II after the opening of the new exhibition ''Sailing the Sea of Science'' at the Framm Museum in Oslo..

22 / 32 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

23 / 32 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

24 / 32 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

25 / 32 Le prince Haakon de Norvège, Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene et la princesse GabriellaLe prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

26 / 32 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

27 / 32 Le prince Haakon de Norvège, la princesse Charlene et le prince Albert II de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

28 / 32 La princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

29 / 32 Le prince Haakon de Norvège, la princesse Charlene et le prince Albert de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

30 / 32 Le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.

31 / 32 La princesse Charlene de Monaco porte la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l’exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022.