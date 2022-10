Victoria et Sofia de Suède : Robes impressionnantes et diadèmes de diamants, les princesses rayonnent ensemble

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils avaient mis les petits plats dans les grands ! Ce mardi 11 octobre au soir, le roi Carl Gustaf et la reine Silvia de Suède recevaient leurs homologues des Pays-Bas, Willem-Alexander et Maxima, pour une réception officielle au faste impressionnant. Et en présence d'une grande partie du clan scandinave : la princesse héritière Victoria et son frère, le prince Carl Philip étaient également présents avec leurs époux.

Et c'est peut-être eux qui rayonnaient le plus, d'ailleurs : dans sa robe violette couvrant une épaule, la future reine de Suède était absolument superbe et avait choisi une tiare napoléonienne assortie pour briller d'autant plus. Au bras de son mari, le prince Daniel, elle a salué le roi Willem-Alexander et la reine Maxima qu'elle connaît particulièrement bien : la mère du monarque, la reine Beatrix, est en effet sa marraine et leur fille aînée, Catharina-Amalia, était demoiselle d'honneur au mariage de la quadragénaire !

Le couple suédois avait laissé chez eux leurs deux enfants Estelle, 10 ans, et Oscar, 6 ans, pour la soirée mais cela n'avait pas empêché l'adorable petite fille de rencontrer les souverains dans la journée, elle qui sera un jour reine après sa mère. Les enfants étaient d'ailleurs peut-être restés avec leurs cousins Alexander (6 ans), Gabriel (5 ans) et Julian (18 mois), les bambins du prince Carl Philip et de sa femme Sofia, présents aux côtés de leur famille.